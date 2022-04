Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die BMW Capital US emittiert drei neue Anleihen in US-Dollar mit Laufzeiten zwischen 2025 und 2032, so die Börse Stuttgart.Die erste Anleihe (ISIN USU09513JJ95/ WKN A3K32A) habe bei einem Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar eine Fälligkeit zum 01.04.2025. Bei dieser Anleihe betrage die Nominalverzinsung 3,25%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...