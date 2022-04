Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.

Wir reichen heute bei zwei noch jungen Engagements die Kursziele nach, bei einem Dauerbrenner erhöhen wir das Kursziel noch einmal. Bei zwei anderen Positionen legen wir Nachkauflimits in den Markt. Betroffen sind die Positionen von Energiekontor, PayPal, Qualcomm, KSB und Ceconomy. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.

Die Märkte tendieren die zweite Woche in Folge leichter. Die Indizes konsolidieren die Erholungsrally nach dem Ukraine Absturz. Unterm Strich halten sich die Börsen angesichts der doch zahlreichen Problemfelder aber erstaunlich wacker. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die Kursverläufe von Dax und Nasdaq100 dynamischer sind als der des Dow Jones.

In den kommenden Wochen kann es durchaus noch mal ungemütlich werden. Nicht nur wegen des der Ukraine Kriegs, sondern auch wegen der sich verschärfenden Rhetorik der US-Notenbank. Die FED könnte stärker und schneller an der Zinsschraube drehen, als es die Märkte bisher eingepreist haben. Bisher wurden Zinsschritte von 50 Basispunkten zu den nächsten Terminen erwartet. Im Laufe dieser Woche gab es mehrere Stimmen, die angesichts der Inflation auch größere Sprünge für angemessen halten. Wir fühlen uns mit unserer Empfehlungsliste gut aufgestellt und würden bei stärkeren Rücksetzern bei einigen Positionen auch noch mal Nachkäufe in Erwägung ziehen. Allerdings selektiv, denn breit angelegte Käufe sind derzeit eher den Ausverkaufsphasen vorbehalten. Die letzte davon hatten wir in den zwei Wochen nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine. In dieser Phase haben wir beherzt zugegriffen, wovon wir in unserer Empfehlungsliste inzwischen profitieren.

Die Märkte werden Zeit benötigen, um die zahlreichen Einflussfaktoren adäquat einzupreisen. Das geht nicht in wenigen Tagen von statten. Bleiben Sie geduldig, das wird sich auszahlen. Insbesondere die Inflation ist ein Garant dafür, dass Produktivkapital einen besonderen Stellenwert genießt. Mit welcher Kapitalanlage sollte man sonst noch eine positive Realverzinsung erzielen, wenn nicht mit Aktien. Wer jetzt an Immobilien denkt, den möchten wir an die steigende Zinsen erinnern. Das höhere Niveau wird seine Wirkung auf die Immobilienpreise erst noch richtig entfalten.

Empfehlungsliste

Direkt am Montag haben wir bei vier US Techwerten aus unserer Empfehlungsliste noch mal auf die günstigen Einstiegsgelegenheiten verwiesen. Die Papiere notieren nah oder teilweise sogar noch leicht unter unseren Einstiegskursen. Das gilt auch heute noch, wer noch nicht investiert ist, kann hier immer noch günstig zum Zuge kommen.

