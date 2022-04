Die Playstation 5 von Sony ist heiß begehrt. Einige Händler nutzen das mit teils extrem dreisten Preisen aus. Wer eine PS5 haben will, muss tief in die Tasche greifen. Sehr tief sogar. Am 7. April 2022 wurde die Konsole für satte 1.052,37 Euro im Online-Marktplatz von Kaufland angeboten. Ein ziemlich stolzer Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von Sony liegt bei 499 Euro für eine PS5 mit Blu-ray Laufwerk. Der einzig tröstliche Umstand am Kaufland-Angebot: Der Versand ist immerhin kostenlos...

Den vollständigen Artikel lesen ...