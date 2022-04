München (ots) -Wunderschöne Natur, spektakuläre Sehenswürdigkeiten und freundliche Gastgeber - mit der neuen Themenwelt Reisen in der ARD Mediathek können alle von zu Hause aus die Welt entdecken und Anregungen für den nächsten Urlaub sammeln.Übersichtlich sortiert in Camping, Wandern in den Bergen, Badeurlaub am Meer, Städtetrips und Sehenswürdigkeiten bietet die Themenwelt Reisereportagen und Länderporträts aus Deutschland, Europa und der Welt.In Zeiten von Klimawandel, Meeresverschmutzung und Massentourismus gibt es Anregungen für nachhaltiges Reisen. Saisonale und thematische Schwerpunkte sowie speziell für die Mediathek entwickelte Formate sollen folgen.Die redaktionelle Betreuung der Themenwelt übernimmt die WDR Reise-Redaktion.Hier geht es zur Themenwelt Reisen in der ARD Mediathek: ardmediathek.de/reisen"Berge und Wandern" in der ARD MediathekBerg-Begeisterten bietet die ARD Mediathek Videos rund um das Thema "Berge und Wandern". Auf dieser Seite geht es u. a. sportlich zur Sache: von Wandern und Trekking über Klettern und Bergsteigen bis Skifahren oder Mountainbiking. Dokus und Reportagen bieten Inspirationen für die nächste Tour und zeigen die Schönheit und Vielfalt der Bergwelt in spektakulären Bildern - wie im neuen Doku-Mehrteiler "7 Gipfel Bayerns".Darüber hinaus rückt die Seite auch Menschen aus der Bergwelt in den Fokus - zum Beispiel in der neuen Web-Serie "Bergfreundinnen", in der Porträtreihe "Bergmenschen" oder beim "Gipfeltreffen" von Moderator Werner Schmidbauer mit Prominenten. Aber auch kritische Aspekte in Zeiten von Klimawandel und Massentourismus werden in Filmen wie "Die Zugspitze - Ein Berg im Wandel" thematisiert.Dieses Angebot des Bayerischen Rundfunks ist ab 12. April 2022, um 12.00 Uhr im BR-Channel der ARD Mediathek zu finden: ardmediathek.de/brPressekontakt:Pressekontakt:Ingrid Günther, Presse und Information Das ErsteE-Mail: ingrid.guenther@ard.de, Tel: 089/559844-896Fotos über ARD-Foto.deardmediathek.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5192357