Köln (ots) -Seit ihrem ersten Auftritt vor mehr als 50 Jahren bringt die Maus Kinder und Erwachsene zum Staunen und Schmunzeln und erklärt Jung und Alt die Dinge des Lebens. Natürlich geht sie dabei auch thematisch mit der Zeit: Das Navigationsgerät oder die Suchmaschine sind nur einige Themen, die in den fünf neuen digitalen Folgen von "Die Maus - Mit der Maus durch digitale Welten" unterhaltsam, kindgerecht und anschaulich erklärt werden.Große und kleine Fans können sich auf ein zusätzliches Angebot der Maus freuen: Ab sofort veröffentlicht die Release Company jeden Monat eine neue Folge der Maus mit spannenden und aktuellen Lach- und Sachgeschichten zum Themenschwerpunkt Digitalisierung, Ende des Jahres geht es mit fünf Folgen zum Thema Nachhaltigkeit weiter.Wenn sie die Welt erklärt, zieht sie alle Kinder in ihren Bann. Die Maus - unverwechselbar, neugierig und ganz schön clever. Zusammen mit dem Elefanten und der Ente führt die Maus durch digitale Welten und präsentiert spannende Erfindungen, die unseren Alltag verändert haben. Eine Welt ohne Suchmaschinen oder Navigationssysteme können sich viele gar nicht mehr vorstellen und die Maus weiß genau wie sie funktionieren."Die Maus - Mit der Maus durch digitale Welten" ab sofort digital erhältlichProduktinformation:VÖ: 8. April 2022Technische Details:Video-on-Demand- Genre: Kids- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2022- Bildformat: 16:9 anamorph- Tonformat: DD 2.0 Deutsch- Laufzeit: 5 x ca 20 Minuten- FSK: freigegeben ab 0 JahrenRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company -als hauseigenes Label der WDR mediagroup- betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.