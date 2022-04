In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich um durchschnittlich 0,7 Cent bzw. Rappen gesunken. Der jemenitische Präsident übergibt die Regierungsgewalt an den Präsidialrat. Es wird erwartet, dass die chinesische Ölnachfrage in diesem April um 450.000 B/T sinkt. Die beiden Referenzrohölsorten WTI und Brent haben im Vortagesvergleich leicht nachgegeben. WTI ...

