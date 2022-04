DGAP-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

08.04.2022 / 11:45

Greencells erweitert Entwicklungspipeline in Kanada deutlich auf 1,3 GWp - Verkauf von 75 % der Anteile an einem 200-MWp-Projekt eingeleitet



Saarbrücken, 8. April 2022 - Greencells, ein weltweit tätiger Entwickler sowie EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, baut sein Entwicklungsgeschäft in Kanada konsequent aus. Dazu hat das Unternehmen im Rahmen seiner langjährig bewährten Co-Development-Strategie mit der IndyGen Utility Ltd, einem integrierten Solar-Projektentwickler, ein Joint-Venture gegründet. Das Joint-Venture prüft derzeit eine Entwicklungspipeline von rund 1,0 GWp, darunter das 200-MWp-Estuary-Projekt in der Provinz Alberta, das bis Ende 2022 baureif sein soll. Die Verhandlungen über den Verkauf einer 75%igen Beteiligung am Estuary-Projekt befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.



Darüber hinaus hat Greencells einen 25%igen Anteil an einem 258-MWp-Solarprojekt in der Provinz Alberta erworben. Das Projekt erreichte 2022 den Baureife-Status und wird voraussichtlich vor Ende 2023 in Betrieb genommen werden. In Summe hat Greencells seine Entwicklungspipeline in Kanada nun deutlich auf 1,3 GWp ausgebaut.



"Das Entwicklungsgeschäft der Greencells-Gruppe konzentriert sich traditionell auf OECD-Länder mit hohen Kredit-Ratings, einem verlässlichen regulatorischen Rahmen und stabilen politischen Verhältnissen. Deshalb bauen wir auch die Entwicklungspipeline in Kanada konsequent aus - ergänzend zum starken Europa-Geschäft", erklärt Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH. "Wir profitieren dabei auch von der erfreulichen Entwicklung des kanadischen Photovoltaik-Marktes, der 2021 um 13,6 % bzw. 288 MWp gewachsen ist, wovon 250 MWp allein auf die Provinz Alberta entfallen. Für 2022 wird eine neu installierte Photovoltaik-Leistung von mindestens 1.000 MWp erwartet. Wir sind daher sehr zuversichtlich, von diesen attraktiven Rahmenbedingungen profitieren und dadurch unser dynamisches Wachstum auch in Kanada fortsetzen zu können."



Über die Greencells-Gruppe:

Die Greencells-Gruppe ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,3 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells-Gruppe beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 135 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



