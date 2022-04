Das Unternehmen Space Age Co., Ltd., hat heute bekannt gegeben, dass es Bekleidungsprodukte der Serie Captain Tsubasa auf den Markt bringen wird.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Captain Tsubasa wird Bekleidung mit dem Original-Design von Captain Tsubasa über Amazon in sechs Ländern verkauft.

Das Unternehmen wird hierzu die Waren, zu denen T-Shirts, langärmlige T-Shirts, Kapuzenpullover, Sweatshirts und Kapuzenjacken gehören, unter der Bezeichnung "Merch by Amazon" anbieten. Die noch nie zuvor veröffentlichten neuen Designs werden Kunden als Amazon-Prime-Ware verkauft.

Das Unternehmen wird fortlaufend neue Kleider mit Original-Designs von Captain Tsubasa herausbringen, einer von Yoichi Takahashi für eine weltweite Fangemeinde geschaffene Figur. Neue Produkte werden regelmäßig hinzugefügt.

Kaufinteressierte können die Ware über Amazon bestellen.

Captain Tsubasa_banner (Graphic: Business Wire)

Verkaufsort USA https://www.amazon.com/captain_tsubasa Italien https://www.amazon.it/captain_tsubasa Spanien https://www.amazon.es/captain_tsubasa Frankreich https://www.amazon.fr/captain_tsubasa Deutschland https://www.amazon.de/captain_tsubasa GB https://www.amazon.co.uk/captain_tsubasa

Über Captain Tsubasa

Captain Tsubasa ist ein beliebter Fußball-Manga, der 1981 von Yoichi Takahashi kreiert wurde. Er wird von Menschen auf der ganzen Welt geliebt.

Über Space Age Co., Ltd.

Space Age Co., Ltd., ist ein 2004 gegründetes Unternehmen, das Merchandise produziert und verkauft.

Das Unternehmen kooperiert bei der Produktion von sportorientierter Merchandise schwerpunktmäßig mit verschiedenen Machern von IP-Figuren.

Contacts:

Wataru Kataoka

Space Age Co., Ltd.

E-Mail: info@sa-works.com