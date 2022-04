DGAP-Ad-hoc: Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Delisting

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co.KG: Delisting der Anleihe mit Ablauf des 31. Mai 2022



08.04.2022 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG:

Delisting der Anleihe mit Ablauf des 31. Mai 2022 München, den 08. April 2022 Die Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat folgende nachrangige, festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen begeben: Inhaberschuldverschreibungen Kraftwerkspark III - Tranche A (ISIN DE000A2AALN4/WKN A2AALN), Inhaberschuldverschreibungen Kraftwerkspark III - Tranche B (ISIN DE000A2AALP9/WKN A2AALP) und Inhaberschuldverschreibungen Kraftwerkspark III - Tranche C (ISIN DE000A2G8V82/WKN A2G8V8) (insgesamt die "Inhaberschuldverschreibungen"). Die Börse München hat dem Antrag der Gesellschaft vom 05. April 2022 auf Widerruf der Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse München stattgegeben. Die Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse München wird mit Ablauf des 31. Mai 2022 widerrufen. Der Handel im Freiverkehr wird mit Ablauf des 31. Mai 2022 eingestellt. Jens Mühlhaus

Geschäftsführer

