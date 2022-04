PRAG (dpa-AFX) - Rechtzeitig vor der wichtigen Ostersaison hebt Tschechien die letzten Corona-Einreiseregeln auf. Für Reisende aus EU-Staaten und mehreren weiteren Ländern wie der Schweiz und Norwegen waren die Melde-, Nachweis- und Testpflichten bereits vor drei Wochen entfallen. Von diesem Samstag an gilt dies nun auch für Reisende und Rückkehrer aus Drittstaaten wie den USA und Serbien, wie das Außenministerium in Prag am Freitag mitteilte.

Diese Entscheidung sei "angesichts der aktuellen Ausbreitung von Sars-CoV-2 in der Tschechischen Republik und der Welt angebracht", teilte Gesundheitsminister Vlastimil Valek mit. Der liberalkonservative Politiker stellte zudem in Aussicht, dass die Maskenpflicht in Bus und Bahn nach Ostern auslaufen könnte. Binnen sieben Tagen gab es nach aktuellen Zahlen 315 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner.

Die tschechische Tourismusbranche hat besonders unter der Corona-Pandemie und den Einreisebeschränkungen gelitten. Die Zahl der ausländischen Übernachtungsgäste lag im vorigen Jahr nach Angaben der Statistikbehörde CSU nur bei knapp 2,6 Millionen. Im letzten Vor-Pandemie-Jahr 2019 waren es noch rund 10,9 Millionen gewesen./hei/DP/eas