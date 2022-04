Deutsche Telekom erhöht Dividende auf 0,64 Euro je Aktie

Werbung



Das Unternehmen hielt gestern seine Hauptversammlung ab. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den DAX© in Bezug auf das "Osterphänomen" sowie den Silberpreis unter die Lupe.



Der Telekommunikationsdienstleister hielt am Donnerstag seine Hauptversammlung in Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 ab. Nach einer zweijährigen Coronapause fand die Veranstaltung erstmals wieder in Präsenz statt. Aktionäre durften sich dank der zuletzt guten Konzernergebnisse über eine Dividendenerhöhung von zuvor 0,60 Euro pro Aktie auf nun 0,64 Euro pro Aktie freuen. Zudem wurde Frank Appel, Chef der Deutschen Post, zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Telekom stand zuletzt im Verdacht Kundendaten in den USA verkauft zu haben und so eine schwere Datenschutzverletzung begangen zu haben.





Die aktuellen geo- und geldpolitischen Unsicherheiten sich auch an den Finanzmärkten zu spüren. Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert in der heutigen Ausgabe des börsentäglich erscheinenden Newsletters Daily Trading u.a. den DAX© und den Silberpreis. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement anmelden und sich auf täglich aktuelle Chartanalysen freuen. Auf unserem HSBC-Instagram Chanel finden Sie außerdem regelmäßige Kurzanalysen zu weiteren spannenden Basiswerten.

