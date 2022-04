Mutares Aktie mit 1,50 EUR Dividende, was eine Dividendenrendite von rund 7 % ergäbe. Bevor man am Dienstag die Zahlen für 2021 und die Prognose für 2022 veröffentlicht, teilte man bereits jetzt den Dividendenvorschlag für 2021 und den 2021er Bilanzgewinn von knapp 76 Mio EUR für 2021 mit. Während der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 noch in Höhe von gut 43 Mio EUR mitgeteilt wurde, wird es am Dienstag interessant, woher die kräftige Steigerung des Bilanzgewinns in 2021 "herkam". Welche Exits waren besonders "ertragreich", wie stark konnten die Consultingfees gesteigert werden? Bis Dienstag ...

