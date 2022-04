… BRISTOL MYERS SQUIBB in Höhe von 16 Mio. $ kommt der deutsche Wirkstoffentwickler neu in den Fokus der Anleger. Mit der Summe werden Fortschritte in der Kooperation bei bestimmten neurologischen Therapien abgegolten. Für EVOTCEC sind allein aus der Zusammenarbeit mit BMS nach aktuellen Vereinbarungen bis zu 250 Mio. $ als Meilensteinzahlungen möglich. Die Partnerschaft begann 2016, damals mit Celgene, die 2019 vom US-Pharmariesen übernommen wurde.



Die EVOTEC-Aktie hatte von September bis Februar um 49 % korrigiert, die Erholung seit dem Tief vom 24. Februar beträgt 22 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



