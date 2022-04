DGAP-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

IGP Advantag AG: Starke Nachfrage nach CO 2 -Zertifikaten sowie baunahen Dienstleistungen, aber auch Verschiebung von Projekten - Solides Fundament für positive Unternehmensentwicklung in 2022. Berlin, 8.4.2022 - Nach vorläufigen Zahlen verbuchte die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) im Geschäftsjahr 2021 auf Konzernebene Umsatzerlöse von rund 52,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert (37,9 Mio. EUR) entsprach dies einer Steigerung um 38%. Sehr rege Nachfrage im Handel mit C0 2 -Zertifikaten führte zu Umsatzanstieg von 61% bei der Advantag

Besonders hoch fiel der Anstieg bei der Tochtergesellschaft Advantag aus, die ihren Umsatz um 413% auf 34,6 Mio. EUR (Vj. 6,74 Mio. EUR) ausweiten konnte. Treibende Kraft war hier die Ausweitung des Handels mit Emissionszertifikaten im zweiten Halbjahr. Nachdem die Leipziger European Energy Exchange AG (EEX) im März den Zuschlag vom Bundemsumweltamt erhalten hatte, begann im Oktober der Verkauf der nationalen Emissionszertifikate im Rahmen des deutschen nationalen Emissionshandelssystems (nEHS). Zugleich hatte Advantag zusätzlich zur bisher ausgeübten Handelstätigkeit die Funktion als Intermediär für das nEHS aufgenommen. Neben einem höheren Handelsvolumen schlug sich ein deutlicher Preisanstieg für Emissionsrechte auch in den schon länger gehandelten Marktsegmenten nieder (u.a. EU-ETS). So stieg der Durchschnittserlös pro Emissionsberechtigung nach Angaben des Umweltbundesamtes von 24,61 EUR im Jahr 2020 auf 52,50 EUR im Jahr 2021. Am 17. Dezember wurde sogar ein Wert von 82,25 EUR erreicht. Starke Expansion auch bei baunahen Dienstleistungen, aber auch Verschiebungen von Projekten

Auch die baunahen Dienstleistungen expandierten stark. Dank umfangreicher Aufträge für Projektentwicklungen, Sanierungen und Neubauten stieg die Gesamtleistung dieser Sparte auf über 66 Mio. EUR, mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes (Vj. 32,36 Mio. EUR). Allerdings litt auch IGP Advantag unter den Nebenwirkungen der Pandemie. Da Mitarbeiter im Konzern, bei Geschäftspartnern und offenbar insbesondere bei Behörden krankheitsbedingt oder wegen Quarantäneauflagen zeitweise nicht arbeiten konnten, wurden mehrere Baugenehmigungen noch nicht erteilt, die Abnahmen bei großen Projekten verzögerten sich. Dies betraf u.a. auch den Umbau des Hotels in der Schaperstrasse in Berlin-Wilmersdorf zu einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychatrie sowie den Gesundheitscampus Steinfurth. Der Umsatz dieser Sparte sank daher abrechnungsbedingt von 31,1 Mio. EUR auf 17,6 Mio. EUR. (-43,4% bzw. -57,2% bereinigt um die Erstkonsolidierung der im Juni 2021 übernommenen BRH Generalplaner GmbH).

Damit verschob sich auch der Ergebnisbeitrag aus diesen Projekten in das laufende Geschäftsjahr 2022. Für 2021 weist der Konzern ein EBITDA von circa 1,7 Mio. EUR aus, nachdem im Jahr zuvor 5,24 Mio. EUR erzielt worden waren. Nach Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR (Vj. 2,4 Mio. EUR), davon 2,4 Mio. EUR auf den Geschäfts- oder Firmenwert (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR), ergibt sich ein EBIT von -1,0 Mio. EUR. (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR).

Angesichts der Unsicherheiten bezüglich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sich aus dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ergeben, verzichtet der Vorstand vorerst auf eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022. Allerdings dürften die verschobenen Projektabrechnungen, der deutlich gestiegene Auftragsbestand sowie das rege Interesse am Handel von Emissionszertifikaten für eine positive Unternehmensentwicklung sprechen. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der IGP Advantag AG 2021 vorläufig

TEUR 2020

TEUR Umsatzerlöse 52.204 37.850 Bestandsveränderungen 14.020 502 Sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen 615 760 Gesamtleistung 66.839 39.112 EBITDA 1.706 5.241



Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 150 hochqualifizierte Mitarbeiter. In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt, vereint die IGP Advantag AG hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin. Einen Großteil der Gesamtleistung erzielt die IGP Advantag AG mit Auftraggebern im öffentlichen Sektor. Die Schwerpunkte liegen auf Bildungs- und Gesundheitsimmobilien, grünen Büroimmobilien sowie relevanten Infrastrukturprojekten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Logistikstandorten. Entsprechende Gebäude wie Krankenhäuser oder Schulen sind oft sehr energieintensiv, weshalb Nachhaltigkeitsthemen von Green Building bis zum Emissionshandel von hoher Relevanz für die IGP Advantag AG sind. Insgesamt adressiert der Konzern mit seinem Leistungsportfolio besonders stark langfristige Megatrends wie Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Corporate News sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der IGP Advantag AG dar. Eine die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft betreffende Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf der Basis der geprüften Jahresabschlüsse sowie des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, die unter https://www.igp-advantag.ag/finanzberichte veröffentlicht worden sind.



IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.204580200

Mail: aktie@igp-advantag.ag

