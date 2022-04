DGAP-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Jahresbericht

08.04.2022 / 13:00

Katjes International wächst um 17% im Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatz steigt auf EUR 255,2 Mio. (Vorjahr: EUR 218,1 Mio.)

Operatives Konzernergebnis (EBITDA) bei EUR 23,0 Mio. (Vorjahr: EUR 24,7 Mio.)

EBITDA-Marge mit 9,0 % am oberen Rand des prognostizierten Korridors Emmerich, 8. April 2022 - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2021 fortgesetzt. Der für den entsprechenden Berichtszeitraum geprüfte, nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss wurde heute veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 von EUR 218,1 Mio. um 17,0 % auf EUR 255,2 Mio. Das operative Konzernergebnis (EBITDA) belief sich auf EUR 23,0 Mio. (Vorjahr: EUR 24,7 Mio.). Wesentliche Steuerungsgröße der Katjes International ist die EBITDA-Marge. Im Berichtszeitraum lag diese mit einem Wert von 9,0 % am oberen Rand des prognostizierten Korridors von 8 bis 9 %.

Das Konzerneigenkapital erhöhte sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 auf EUR 141,4 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 139,5 Mio.), während die Eigenkapitalquote mit 37,6 % auf einem komfortablen Niveau verbleibt (31. Dezember 2020: 38,1 %). Ebenso stiegen die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag auf EUR 51,1 Mio. (Vorjahr: EUR 34,4 Mio.). Mit der erfolgreichen Akquisition des italienischen Schokoladespezialisten Dulcioliva hat die Gesellschaft ihre Unternehmensstrategie im abgelaufenen Geschäftsjahr konsequent fortgesetzt. Die Übernahme der Pralinenmarke addiert neue Kompetenzen im Konzern und verspricht Synergieeffekte sowie eine Erweiterung der Zielgruppe. Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International: "Wir freuen uns, dass wir mit Dulcioliva im fünften Jahr in Folge eine erfolgreiche M&A Transaktion umsetzen konnten. Damit bleiben wir unserer langjährigen Strategie treu und planen diese auch unverändert fortzusetzen."

Aufbauend auf dem starken Markenportfolio und dem Ziel weiteres Wachstum sowohl über Akquisitionen als auch organisch zu erreichen, blickt die Gesellschaft optimistisch in die Zukunft. Für das laufende Geschäftsjahr werden Konzernumsätze in Höhe von EUR 260 Mio. bis EUR 280 Mio. und eine EBITDA-Marge zwischen 8 % und 9 % prognostiziert. Der geprüfte Konzernjahresabschluss 2021 ist unter https://katjes-international.de/investoren/ verfügbar. KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken. Zu dem Unternehmen gehören die sechs Tochtergesellschaften Sperlari und Dulcioliva in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 50 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

