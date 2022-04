Zehn Tage im All, davon acht auf der ISS: Dieser Traum geht für drei Privatpassagiere in Erfüllung. Doch der Aufenthalt auf der Raumstation ist nicht nur "Urlaub". Der Countdown läuft auf der Axiom-Homepage, SpaceX und Nasa streamen live: Um 16:17 Uhr MEZ startet Axiom Mission Nummer 1 - kurz Ax-1 - vom Nasa Kennedy Space Center in Florida. Den ersten rein-kommerziellen Flug zur internationalen Raumstation ISS absolviert die vierköpfige Crew in einem SpaceX-Modul namens Dragon, das auf einer Falcon-9-Rakete sitzt. Gegen 12:30 MEZ wird das Raumschiff dann ...

