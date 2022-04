Auch am Donnerstag waren die Märkte weitgehend von roten Vorzeichen geprägt und im DAX standen vielen Verlierern nur wenige Gewinner gegenüber. In letztere Kategorie zählten ganz klar die Anteilsscheine von Symrise, welche sich überraschend deutlich um 2,4 Prozent in die Höhe schwingen konnten.Den Aufstieg bis auf 114,50 Euro hatten die Anleger vor allem einer Einschätzung der Baader Bank zu verdanken. Die sieht aufgrund der Ukraine-Krise zwar neue Herausforderungen auf die Chemie-Branche zukommen und warnt davor, dass der aktuelle Chemie-Zyklus ...

