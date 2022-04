DJ Airbus übernimmt DSI Datensicherheit

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Airbus Defence and Space übernimmt die deutsche DSI Datensicherheit GmbH. Beide Seiten haben laut Airbus vereinbart, keine finanziellen Details der Übernahme bekannt zu geben. DSI bietet vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte Kryptographie- und Kommunikationssysteme für die Bereiche Raum- und Luftfahrt sowie Naval & Ground an. Die Akquisition sei das Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, erklärte Airbus weiter. Durch die Übernahme werde DSI unter dem neuen Namen Aerospace Data Security zu einer vollständigen Tochterfirma der Airbus Defence and Space GmbH.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 08:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.