Die KI wurde mit zwei Datensätzen trainiert. Sie soll Depressionen anhand von Postings und Anzahl der Kontakte erkennen können. Eingesetzt werden könnte sie auch von Arbeitgebern. Hinweis: In diesem Artikel geht es auch um das Thema Depressionen. Wem es nicht gut geht, wer Hilfe benötigt, der kann die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800 11 10 111 und 0800 11 1o 222 erreichen. Wende dich in Notfällen direkt an einen Arzt oder wähle 112. Ein Twitter-Bot soll anhand von Posts und den Kontakten Depressionen bei Nutzer:innen erkennen können. Forscher:innen der Londoner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...