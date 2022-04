Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das ereignisreiche erste Quartal 2022 hat der Markt schon hinter sich gelassen. Was uns im Laufe diesen Jahres noch an der Börse erwartet, was es so spannend macht und wie es weitergeht für den Dow Jones, DAX und Ölpreis, verrät Jörg Scherer ...