Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat steht unter Druck, dürfte aber zunächst weiter auf Zeit spielen, so die Analysten der Helaba.Vor allem die erhöhten Konjunkturrisiken dürften den Tauben im EZB-Rat als Argument dienen.Die anstehende Sitzung des EZB-Rats dürfte nach zuletzt gelebter geldpolitischer Praxis, dass vor allem die Termine am Quartalsende mit der Veröffentlichung der EZB-Projektionen entscheidungsrelevant seien, eher unauffällig sein. Gleichwohl könnten angesichts der derzeitigen ökonomischen Risiken, die sich aus Krieg und Sanktionen sowie dem dramatischen Inflationsanstieg ergeben würden, durchaus richtungsweisende Aussagen in der Pressekonferenz wiederfinden. ...

