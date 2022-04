Nach wie vor stehen die Aktienmärkte im Bann des Ukraine-Kriegs und stark anziehender Inflationsraten. Fünf Wochen nach dem Beginn des Angriffskriegs scheinen die anfänglichen Verkaufswellen allerdings vorbei zu sein und die Investoren wieder stärker zu differenzieren. Möglicherweise haben sich viele Anleger, die durch die russische Aggression auf dem falschen Fuß erwischt worden waren, inzwischen neu positioniert.Jedenfalls verfestigt sich der Eindruck, dass der allgemeine Anpassungsdruck abgenommen hat und viele Investoren wieder stärker auf unternehmensspezifische Nachrichten achten. Darauf deutet auch die recht unterschiedliche Entwicklung der deutschen Aktienindizes hin: Während DAX, SDAX und MDAX im März Punkte abgaben, wartete der TecDAX mit einem Plus auf. Beim DWS Concept Platow (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) stand am Monatsende ebenfalls ein kleiner Zugewinn, womit er sich erneut besser hielt als der am besten vergleichbare SDAX und der DAX. Auch die Entwicklung der einzelnen ...

