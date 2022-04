Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Green City Solarimpuls I GmbH & Co.KG vom 8. April 2022:Die Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat Inhaberschuldverschreibungen (ISIN DE000A2GSTH8/ WKN A2GSTH) begeben ("Inhaberschuldverschreibungen").Die Börse München hat dem Antrag der Gesellschaft vom 05. April 2022 auf Widerruf der Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse München stattgegeben. Die Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse München wird mit Ablauf des 31. Mai 2022 widerrufen. Der Handel im Freiverkehr wird mit Ablauf des 31. Mai 2022 eingestellt. ...

