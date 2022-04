Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Russland, da im Zuge der Aggression zahlreiche Fachkräfte das Land verlassen haben. Um weiterer Abwanderung wichtiger Arbeitskräfte entgegenzuwirken, teilte die russische Regierung nun mit, dass IT-Fachkräfte nicht den Wehrdienst antreten müssen. In den Monaten April, Mai und Juni zieht der russische Staat traditionell seine neuen Wehrpflichtigen ein. Dieses Jahr sind das rund 134.500 Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren. Da der Kreml aber auch im Blick haben muss, dass nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...