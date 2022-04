DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erholt sich zum Wochenschluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach zuletzt verlustreichen Tagen hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 14.284 Punkte. Das milliardenschwere Hilfspaket der Bundesregierung für Unternehmen war in der Wirtschaft auf Zustimmung gestoßen und wurde am Markt wohlwollend zur Kenntnis genommen. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen, einer hohen Inflation und deswegen steigenden Marktzinsen und Lockdowns in China aber schwierig, hieß es im Handel. Die 27 EU-Staaten hatten am Vorabend das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gegen Russland gebilligt. Dem nunmehr fünften Sanktionspaket der EU könnten weitere folgen.

Übernahmespekulationen treiben Scout24

Die Aktie von Scout24 legte um 13,7 Prozent zu. Treiber war nach Aussage aus dem Handel ein Bericht mit Verweis auf die Quelle "Dealreporter", demzufolge Finanzinvestoren ein erneutes Mal ein Auge auf das Unternehmen werfen. Demnach sollen Hellman & Friedman, EQT und Permira Interesse geäußert haben. Aber auch Cinven Partners und CVC Capital Partners sollen dem Bericht zufolge interessiert sein. Im Mai 2019 war ein Übernahmeversuch gescheitert.

Zwar wurden die Umsatzzahlen von Beiersdorf von Beobachtern positiv zur Kenntnis genommen. Das Unternehmen hatte sich aber vorsichtig zu den weiteren Aussichten geäußert. Daher verlor die Aktie um 1,0 Prozent. Beiersdorf erreichte im ersten Quartal 2022 eine über der Erwartung des Kapitalmarkts liegende Steigerung des Konzernumsatzes von organisch 10,3 Prozent.

Um deutliche 9,5 Prozent ging es für die Aktie von K+S nach oben. Dabei profitierte der Wert nach Aussage aus dem Handel von einer Hochstufung durch JP Morgan um gleich zwei Stufen auf "Outperform" nach zuvor "Underperform".

Frasers Group baut Beteiligung an Hugo Boss aus

Leicht positiv wurde an der Börse gewertet, dass der britische Einzelhändler Frasers seine Beteiligung an Hugo Boss (+1%) erneut erhöht hatte. Die Briten halten nun 2,1 Prozent des gesamten Aktienkapitals von Hugo Boss sowie über Finanzinstrumente 23,2 Prozent des Aktienkapitals des MDAX-Konzerns. Mit Erreichen der Sperrminorität dürfte das Ziel erreicht sein, hieß es dazu aus dem Handel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.283,67 +1,5% -10,08% DAX-Future 14.287,00 +1,4% -9,88% XDAX 14.269,95 +0,5% -9,96% MDAX 30.830,64 +1,4% -12,22% TecDAX 3.273,39 -0,2% -16,50% SDAX 14.360,91 +1,0% -12,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 156,55% -42 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 30 10 0 3.669,7 75,0 85,8 MDAX 38 11 1 847,5 37,7 37,7 TecDAX 13 17 0 799,8 26,1 32,6 SDAX 50 19 1 220,6 11,8 16,8 ===

April 08, 2022 11:44 ET (15:44 GMT)

