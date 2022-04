Mit einem freundlichen Verlauf ist der DAX am Freitag seinem jüngsten Zickzack-Kurs treu geblieben. Kursgewinne an der Wall Street halfen dem deutschen Leitindex vor dem Wochenende. Die Entspannung bei den Ölpreisen erwies sich zudem als Stütze. Zum Handelsschluss belief sich das Plus beim Stand von 14.283,67 Punkten auf 1,46 Prozent.Auf Wochensicht bedeutet dies für den DAX aber dennoch ein Minus von 1,1 Prozent. Der MDAX stieg am Freitag um 1,43 Prozent auf 30.830,64 Zähler.Der Ukraine-Krieg, ...

