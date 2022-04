DJ Beiersdorf-CEO: Beobachten Situation in Russland weiter "sehr genau"

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf hat CEO Vincent Warnery zufolge seit Anfang März sein Engagement in Russland angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine "deutlich reduziert und alle Werbemaßnahmen beendet". Vorerst stelle der Hamburger Konsumgüterkonzern russischen Verbraucherinnen und Verbrauchern "nur noch Produkte zur grundlegenden Haut- und Körperpflege, wie etwa Duschgel, Deo oder Shampoo, zur Verfügung", sagt Warnery laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript den Aktionären auf der online übertragenen Hauptversammlung am 14. April.

"Wir werden die Situation weiterhin sehr genau beobachten", so der CEO, der seit 1. Mai 2021 an der Konzernspitze steht. In der Ukraine unterstütze der Konzern die Mitarbeitenden und ihre Familien. Wettbewerber Henkel hatte sich am Montag auf seiner Hauptversammlung ähnlich geäußert.

Russland und Ukraine zusammen machen nach früheren Angaben beim Beiersdorf-Gesamtumsatz weniger als 3 Prozent aus und beim Gewinn noch weniger. Laut Geschäftsbericht 2021 hat Beiersdorf die 100-prozentigen Töchter Beiersdorf LLC, La Prairie Group (RUS) LLC und Tesa Tape OOO mit Sitz in Moskau. Anfang März teilte Beiersdorf mit, der Konzern habe die Geschäftsaktivitäten von La Prairie und Tesa eingestellt.

Am Freitagmorgen hatte Beiersdorf mit den vorläufigen Umsatzzahlen für das erste Quartal die Umsatzprognose im Segment Consumer für das Gesamtjahr bestätigt. Der Konzern habe Maßnahmen zur Abmilderung des Kostendrucks getroffen, teilte Beiersdorf mit Hinweis auf den Ukraine-Krieg, neue coronabedingte Lockdowns in China und stark angestiegene Rohstoff- und Logistikkosten mit. Zur EBIT-Marge für das Gesamtjahr werde sich das seit März im MDAX notierte Unternehmen mit Vorlage der detaillierten Ergebnisse für das erste Quartal am 28. April äußern. Derzeit sieht die Prognose 2021 auf Konzernebene eine EBIT-Marge auf Vorjahresniveau vor, im Segment Consumer leicht über Vorjahr, bei Tesa deutlich unter dem Vorjahresniveau.

