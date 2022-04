DGAP-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung



08.04.2022 / 20:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung



Sofia / München, 8. April 2022 - Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat heute auf seiner außerordentlichen Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst: Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats von drei auf fünf erhöht, wobei die Hauptversammlung der Aktionäre die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt und zusätzlich die folgenden neuen Mitglieder ernennt: Herr Wolfgang Kirsch und Herr Gregor Bieler. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat Änderungen der Vergütungspolitik genehmigt. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat Änderungen und Ergänzungen der Unternehmensstatuten genehmigt. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die Vergütung, die Managementgarantie und die Vergütung der neuen Verwaltungsratsmitglieder genehmigt. Die Hauptversammlung hat die Bedingungen für den Rückkauf von bis zu 80.000 eigenen Aktien bis zum 31. Dezember 2022 zu einem Preis von BGN 15 (EUR 7,67) bis BGN 30 (EUR 15,34) pro Aktie genehmigt. Der Rückkauf kann auf einmal oder in Teilen in einem oder mehreren Rückkaufverfahren (bis zum Erreichen der maximalen Anzahl von Aktien) durch die Gesellschaft und/oder eine ihrer Tochtergesellschaften über einen Anlagevermittler eines beliebigen Aktionärs über die Börse und/oder OTC-Transaktionen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle weiteren spezifischen Parameter des Rückkaufs festzulegen und alle notwendigen rechtlichen und faktischen Maßnahmen in Ausführung dieses Beschlusses der Hauptversammlung zu ergreifen. Das Unternehmen wird das Protokoll der Hauptversammlung innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist veröffentlichen. Einige der Beschlüsse bedürfen der Eintragung in das Handelsregister und das Register für Non-Profit Organisationen. In Übereinstimmung mit dem Beschluss der Hauptversammlung sowie der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat heute im Rahmen einer späteren Sitzung Herrn Wolfgang Kirsch und Herrn Dimitar Dimitrov zu den Geschäftsführern (CEOs) von Allterco JSCo ernannt.



* EUR/BGN-Wechselkurs vom 8. April 2022 - 1 EUR = 1,95150 BGN



Mehr Informationen unter allterco.com. Investor Relations Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Tel.: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de 08.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de