News von Trading-Treff.de Negative DAX-Woche trotz Plustag zum Wochenausklang: Inflationssorgen drücken die Kurse zum Start in den April. Was geschah im Detail? Szenario DAX-Erholung eingetroffen Nachdem wir am Mittwoch der 14.000 im DAX bereits sehr nah gekommen und dieses Level auch am Donnerstag am später Nachmittag noch einmal erreicht hatten, drehte das Sentiment erneut. Bereits in der Vorbörse schickte sich der DAX an, zu den Hochs vom Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...