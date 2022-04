DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 14.235 Punkte - Alstria mit 15%-Kurssprung

FRANKFURT (Dow Jones)--Alstria Office haben am Freitag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz einen Sprung um über 15 Prozent nach oben gemacht. Das Immobilienunternehmen hatte angekündigt, nach Prüfung der eigenen Kapitalstruktur bis zu 850 Millionen Euro an Fremdmitteln aufzunehmen, um die Erlöse für eine Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro einzusetzen - in Form eines Aktienrückkaufs oder einer Sonderausschüttung.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.234,99 14.283,67 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 16:18 ET (20:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.