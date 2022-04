München (ots) -Einiges los zum Auftakt des 32. Spieltags. Der 1. FC Kaiserslautern siegt mit 2:1 bei den Würzburger Kickers und bleibt weiter auf Aufstiegskurs - Platz 2, 60 Punkte. Die Würzburger stehen derweil mit dem Rücken zu Wand und müssen langsam, aber sicher die Hoffnungen begraben. 7 Punkte beträgt mittlerweile der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Würzburg-Coach Santelli ist nach dem Spiel stinksauer. Warum? Das will er nicht verraten "sonst bekomme ich eine ganz hohe Geldstrafe", verrät er nach dem Spiel. Für Kaiserslautern trifft auch Terrence Boyd wieder. Der zeigte sich nach dem Spiel "erleichtert."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen Spieltags - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht es direkt weiter. Unter anderem mit dem Aufstiegskampf im Südwest-Derby zwischen Saarbrücken Mannheim - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern 1:2Die Würzburger Kickers wollen in der 3. Liga bleiben, der 1. FC Kaiserslautern will in die 2. Liga aufsteigen. Bevor die beiden Teams dafür kämpfen konnten, war unklar, ob die Partie überhaupt stattfinden konnte. Aufgrund eines Schneesturms wurde die Begegnung schlussendlich 30 Minuten verspätet angepfiffen. Die Würzburger stehen mit dem Rücken zur Wand und haben mittlerweile 7 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Nach dem Schlusspfiff war Würzburgs Trainer Ralf Santelli nicht mehr einzukriegen und fing sich auch die Gelb-Rote Karte ein. Was genau los war, wollte er nicht verraten: "Sonst bekomme ich eine ganz hohe Geldstrafe." Zum Spiel sagte der Coach: "Wir haben die ersten 25 Minuten sehr gut gespielt und 2 gute Chancen kreiert. Da fehlt dann halt der Lucky Punch. Dann kommst du in eine Euphorie rein, und das ist uns leider nicht gelungen. Danach hat man schon gesehen, warum Kaiserslautern oben steht. Nach meinem Geschmack haben sie dann doch ein glückliches Tor erzielt. Was uns nicht gelungen ist, ist das Anschlusstor in der 2. Halbzeit... Unterm Strich haben wir aber eine gute Leistung gezeigt."Die Roten Teufel holen einen weiteren und wichtigen Sieg auf dem Weg in die 2. Liga, haben zumindest bis morgen 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Trainer Marco Antwerpen sagte nach dem Spiel: "Wir haben heute den Fans, die mitgereist sind, auch viel zurückgezahlt. Wir haben gesagt, dass wir das Spiel für die ganze zahlreiche Unterstützung, die wir die ganze Zeit erfahren, wiedergeben wollen. Ich glaube, das haben wir heute geschafft."Terrence Boyd traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCK: "Das war Mal etwas anderes. Wir waren sehr froh, dass es nicht verschoben wurde. Es war schon ein bisschen zäh, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und das war ganz wichtig. Da sind wir jetzt erleichtert."Mike Wunderlich, Torschütze zum 1:0, über die Gegebenheiten und den verspäteten Anstoß: "Das waren extreme Bedingungen, wir wollten aber unbedingt spielen... Wir haben den Kampf angenommen. Das war ein Spiel, was Hin und Her ging. Ich glaube, wir hätten in der 2. Halbzeit den Deckel früher draufmachen müssen. Würzburg hat nicht aufgegeben und bei denen geht es auch um alles. Umso wichtiger, dass wir das Spiel gewonnen haben."Fußball LIVE bei MagentaSport3. LigaSamstag, 09.04.2022Ab 13.45 Uhr: Borussia Dortmund II - Viktoria Berlin, MSV Duisburg - Hallescher FC, 1. FC Magdeburg - Viktoria Köln, 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim, Wehen Wiesbaden - Eintracht BraunschweigSonntag, 10.04.2022Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg II - TSV 1860 MünchenAb 13.45 Uhr: TSV Havelse - FSV ZwickauMontag, 11.04.2022Ab 19.00 Uhr: VFL Osnabrück - SC VerlPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5192959