München (ots) -Das Viertelfinale ist perfekt. Die Düsseldorfer EG siegt im alles entscheidenden Spiel 3 mit 3:1 bei den Nürnberg Ice Tigers und sichert sich damit das letzte Ticket für die Top 8. Disziplin "gekoppelt mit dem Teamgeist und Kampf hat uns den Sieg und die Serie gesichert", freute sich Düsseldorfs Coach Harold Kreis, der wieder zurück an der Bande stand, nachdem er zuvor wegen eines familiären Notfalls in Kanada war. "Es war uns sehr wichtig, dass er zurückkommt und wir das Ding hier [für ihn] holen", gab Alexander Barta nach dem Spiel zu. Nürnbergs Kapitän Patrick Reimer war nach dem Spiel sichtlich gefrustet und sagte lediglich, "dass Düsseldorf besser war". Sein Trainer Tom Rowe gab eine Liebeserklärung an die Mannschaft und die Trainer ab und lieferte auch direkt eine Ansage: "Nächstes Jahr kommen wir zurück und machen einen noch größeren Schritt nach vorne."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Sonntag geht es schon weiter mit Playoff-Eishockey und den ersten Viertelfinalspielen. Unter anderem kommt es zum Aufeinandertreffen der Eisbären Berlin und der Kölner Haie - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport.Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG 1:3 (Serie 1:2)Die Düsseldorfer EG gewinnt bei der Rückkehr von Trainer Harold Kreis einen Thriller in Nürnberg und holt sich damit das letzte Ticket für das Viertelfinale. Auch wenn die Ice Tigers in den letzten Minuten noch mal ordentlich drückten, scheiterten sie spätestens am überragenden Goalie Mirko Pantkowski. Trainer Harold Kreis freute sich: "Meine Jungs haben unheimlich viel Charakter gezeigt. Die haben immer bei jedem Bully gespielt, um zu gewinnen... Wir haben besonders im letzten Drittel sehr diszipliniert gespielt. Das Ganze gekoppelt mit dem Teamgeist und Kampf hat uns den Sieg und die Serie gesichert." Als nächstes geht es gegen München. Kreis scherzte: "Die spielen auch relativ gutes Hockey würde ich sagen."Düsseldorfs Alexander Barta schwärmte von seinem Team, aber auch vom Gegner:"Ich bin sehr stolz. Das war eine tolle Serie. Gestern saßen wir in der Kabine und im Bus und ich habe schon viel erlebt in den letzten Jahren, aber sowas wie gestern habe ich noch nie erlebt. Man weiß immer nicht, wie die Mannschaft sich davon erholt, oder wie man reinkommt. Respekt an die Mannschaft. Harold Kreis ist wieder da. Das ist eine tolle Sache, dass wir ihm den Sieg geschenkt haben. Auch er hatte 2 Jahre lang keine Playoffs und das war uns sehr wichtig, dass er zurückkommt und wir das Ding hier holen." Über seinen Trainer, der wegen eines familiären Notfalls das Team die ersten beiden Spiele nicht betreuen konnte, weil er in Kanada war: "Nach dem Spiel in Augsburg war es bei uns in der Kabine noch sehr emotional. Es ist natürlich nie schön, wenn der Cheftrainer so emotional wird und nach Hause muss. Wir haben es gut verkraftet und wir sind jetzt einfach glücklich, dass wir jetzt die ganzen Emotionen so gut gemeistert haben."Für Nürnbergs Kapitän Patrick Reimer lag die Niederlage ganz einfach daran, "dass Düsseldorf besser war." Zu den Fans, die das Team nach der Niederlage dennoch lautstark unterstützen: "Hut ab vor den Zuschauern. Die waren da und die waren bereit und mehr gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Vielen Dank an die Leute."Nürnbergs Trainer Tom Rowe hatte trotz Niederlage nur lobende Worte für seine Mannschaft und lieferte direkt eine Ansage für die nächste Saison: "Wir haben gestern sehr hart gekämpft in Düsseldorf und da haben wir einiges an Energie verbraucht. Aber wir müssen auch einfach Düsseldorf Kredit zollen. Die machen einen starken Job und haben uns heute kaum Zeit gelassen. Das war eine wundervolle Saison. Ich liebe diese Gruppe und meine Coaches. Wir sind zwar enttäuscht, aber auch sehr positiv. Wir haben die besten Fans in der Liga. Es wird noch viele große Eishockeytage in Nürnberg geben... Nächstes Jahr kommen wir zurück und machen einen noch größeren Schritt nach vorne."Die Playoffs der PENNY DEL live bei MagentaSport:ViertelfinaleSonntag, 10.04.2022Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner HaieAb 14.45 Uhr: Straubing Tigers - Adler MannheimAb 16.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Pinguins BremerhavenAb 18.45 Uhr: EHC Red Bull München - Düsseldorfer EGPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5192964