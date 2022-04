Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -Das ukrainische Unternehmen Alpha Atom gibt die Einführung einer neuen innovativen plasmachemischen Technologie für die Behandlung von flüssigen radioaktiven Abfällen bekannt. Die neue Technologie ermöglicht die Trennung von flüssigem RAW in technisch reines Wasser, das Radionuklide in Konzentrationen unterhalb des Freigabewertes enthält, und in feste Rückstände. Die Technologie ist patentiert und wurde in realen Lagern für flüssige radioaktive Abfälle in der Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl erfolgreich getestet."Es ist uns gelungen, das Problem der Verwaltung von flüssigem RAW effektiv zu lösen. Durch die Behandlung von flüssigem RAW mit der Plasma-Sorb-Anlage wird sein Volumen um mehr als das 100-fache reduziert, so dass ein fester Rückstand entsteht, der für die weitere Entsorgung aufbereitet werden kann. Außerdem entsteht technisch reines Wasser, das sicher abgeleitet werden kann", so Igor Peer, Direktor von Alpha Atom LLC. "Die von uns geschaffene Plasma-Sorb-Anlage ermöglicht es uns, die Technologie zur Reinigung radioaktiver Flüssigkeiten von Radionukliden sowie von biologischen und chemischen Verunreinigungen zu nutzen."Die eingesetzte Technologie kann das Management von flüssigen Abfällen revolutionieren und die "Zeitbombe" der angesammelten Abfälle entschärfen.Die Plasma-Sorb-Anlage löst das Problem der Entsorgung flüssiger radioaktiver Abfälle mit hoher Effizienz und auf umweltverträgliche Weise.Die innovative Technologie wurde in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Institut für Umweltgeochemie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine entwickelt."Gegenwärtig sind weltweit mehr als 486 Millionen Kubikmeter flüssiges RAW angesammelt. Dieses Problem ist für die Ukraine und die EU-Länder äußerst akut. Es wurde eine einzigartige Technologie der plasmachemischen Einwirkung und Sorption radioaktiver Isotope aus flüssigem RAW entwickelt. Die Tests der Technologie und der Versuchsausrüstung an realen Objekten in der Sperrzone des KKW Tschernobyl haben die hohe Effizienz der Technologie bestätigt", erklärt der Direktor des Instituts, Juri Zabulonow.Alpha Atom LLC ist bereit für eine groß angelegte Inbetriebnahme einer Plasma-Sorb-Einheit in den Flüssig-RAW-Lagerstätten. Da die Technologie an den Standorten der Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl getestet wurde, die jetzt wegen der militärischen Aggression Russlands vorübergehend besetzt ist, lädt das Unternehmen europäische Partner zur Zusammenarbeit ein. Gemeinsame Anstrengungen der Ukraine und der EU werden es ermöglichen, das Problem der Bewirtschaftung von flüssigem RAW zu lösen.Informationen zu Alpha Atom LLC Alpha Atom LLC bietet die besten Lösungen für die Behandlung von flüssigem RAW. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an info@alpha-atom.com oder besuchen Sie https://alpha-atom.comPressekontakt:Igor Peer,info@alpha-atom.com,+380 (50) 586 75 55Original-Content von: Alpha Atom LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162525/5192973