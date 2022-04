Aktienkurse ohne klare Richtung. Diese Woche bewegten sich die Börsen wenig. Es fehlt eine klare Meinung zur weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine. Welche Sanktionen werden noch kommen? Wie stark werden, wann die Zinsen erhöht, um die Inflationszahlen "einzufangen"? Verschärft der Lock-down in Schanghai die Lieferkettenprobleme? Werden die Freigaben der strategischen Reserven die Ölpreise bremsen? Wie stark wirken sich gestiegene Rohstoff- und Energiepreise auf die wirtschaftliche Entwicklung aus? Daneben gab es diese Woche einiges an Unternehmensmeldungen, die geeignet waren einzelne ...

