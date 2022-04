Der VW-Konzern will künftig auf Profitabilität statt auf Masse setzen. "Das Kernziel ist nicht Wachstum", sagte Finanzchef Arno Antlitz der "Financial Times". "Wir fokussieren uns mehr auf Qualität und Margen statt auf Volumen und Marktanteile." In den nächsten acht Jahren werde VW die Zahl seiner Verbrenner-Modelle in Europa um 60 Prozent reduzieren. Zudem wolle man sich auf eine profitablere Produktion und Premium-Modelle konzentrieren.

