Vom Korrekturtief der vergangenen Monate konnte sich der Kurs der Sea-Aktie etwas nach oben absetzen. Zuletzt schwächelte der Kurs aber wieder. Neben der allgemeinen Börsenentwicklung bewegte auch eine Nachricht vom Unternehmen selbst in den vergangenen Handelstagen die Anleger: Shopee stellt sein Geschäft in einem Land ein.Konkret: Sea zieht sich mit seinem E-Commerce-Geschäft aus Indien, dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, zurück. Das kündigte das Unternehmen bereits Ende März an und ...

