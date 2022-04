ETFs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Laut einer Studie der ING hatten deutsche Privatanleger Ende 2021 ETFs mit einem Gesamtvolumen von rund 150 Mrd. Euro in ihren Depots - ein Plus von 50 % im Vergleich zum Vorjahr. Weltweit steigt der Wert des in ETF investierten Vermögens immer weiter an - das durchschnittliche jährliche Wachstum betrug in den letzten zehn Jahren 22 %. Diese beiden Aktien profitieren von dieser Entwicklung. BlackRock Mit 10 Billionen US-Dollar verwaltendem Vermögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...