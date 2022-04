Wasserstoff-Aktien sind wieder gefragt. Überraschen dürfte das die wenigsten: Zum einen hat der Krieg in der Ukraine deutlich gezeigt, wie abhängig Europa von russischem Gas ist. Zum anderen klopft kontinuierlich das Thema Klimaschutz an die Hintertür. Kein Wunder also, dass grüner Wasserstoff gern als der Energieträger der Zukunft bezeichnet wird. Was beim Aufbau einer nationalen oder internationalen Wasserstoffwirtschaft nicht fehlen darf, ist die Elektrolyse. Doch reichen die derzeitigen Elektrolyse-Fertigungskapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...