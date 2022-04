Lithium & Gold in Nordamerika: Nova Minerals teil-realisiert Lithiumbeteiligung: 2.500% Rendite in nur 5 Jahren

Anzeige / Werbung Nova besitzt 2 wertvolle Projekte. Teilrealisierungen von Snow Lake Lithium bringt ordentlich Cash um das Goldprojekt Estelle (Alaska) mittelfristig in Produktion zu bringen. Auf Tintina gibt es viele große Gold-Deposits Mit dem Verkauf von drei Millionen Aktien von Snow Lake Resources erzielt Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) nur fünf Jahre, nachdem es diese Beteiligung erworben hat, eine atemberaubende Rendite von 2.500 Prozent auf sein eingesetztes Kapital. Nach dem Verkauf der Aktien hält Nova Minerals auch weiterhin einen Anteil von 37 Prozent an Snow Lake Resources. Für diese Aktien wurde die Sperrfrist für einen Verkauf bis zum 21. März 2023 verlängert.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Nova Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/nova oder ?? axinocapital.de



Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Mehr als in anderen Branchen gilt gerade im Rohstoffsektor die alte Weisheit, dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Wer zur rechten Zeit investiert, kann durchaus auf dreistellige Renditen hoffen und die besonders guten Investments werden sogar zu den begehrten 10-Baggern, die die Augen der Investoren regelmäßig aufleuchten lassen. Nova Minerals ist mit seiner Snow-Lake-Beteiligung noch mehr gelungen als "nur" eine Verzehnfachung seines Einsatzes, denn in der sehr kurzen Zeit von nur fünf Jahren erzielte das eingesetzte Kapital eine Rendite von traumhaften 2.500 Prozent. Damit ist das letzte Wort bei dieser Beteiligung jedoch noch nicht gesprochen, denn Nova Minerals trennt sich zwar von 3.000.000 Snow-Lake-Resources-Aktien und erzielt für diese einen Gesamterlös vor Gebühren von 18,0 Millionen US-Dollar. Doch die restlichen 6.600.000 Aktien werden weiter gehalten.





Lage des Lithium Projektes

Nova Minerals bleibt der größte Snow-Lake-Resources-Aktionär Abgeschlossen wird der Verkauf vermutlich bis zum 12. April 2022. Danach bleibt Nova Minerals mit einem Anteil von 37 Prozent der ausstehenden Snow-Lake-Resources-Aktien auch weiterhin der größte Einzelaktionär des aufstrebenden Lithium-Explorers. Ein direkter Verkauf der verbleibenden Beteiligung ist dabei nicht geplant, denn die Sperrfrist für die Veräußerung der restlichen Anteile wurde bis zum 21. März 2023 verlängert. Mit diesem Schritt drückt Nova Minerals auch unmissverständlich seine Erwartung aus, dass das Unternehmen vom Erfolg der Lithium-Exploration auf dem Thompson-Brothers-Projekt von Snow Lake Resources vollkommen überzeugt ist. Die Entwicklung der Liegenschaft hat in den letzten fünf Jahren, besonders aber seit dem Börsengang im November 2021 bedeutende Fortschritte gemacht und sie ist, wie Nova Minerals CEO, Christopher Gerteisen, zurecht betont, auf dem Weg, ein führender nordamerikanischer Lithiumlieferant zu werden.





Bohrkern mit sichtbarer lithiumhaltiger Vererzung

Nova Minerals bleibt primär ein Goldunternehmen und konzentriert sich auf die Entwicklung des Estelle-Golddistrikts So beeindruckend die Erfolge von Snow Lake Resources sind und ungeachtet der Tatsache, dass Nova Minerals neben Snow Lake Resources auch noch zwei andere Beteiligungen hält: Der Fokus von Nova Minerals liegt eindeutig auf dem Gold und der weiteren Entwicklung des Estelle-Goldprojekts in Alaska. Dieses ist mit seiner Ausdehnung von 35 Kilometer und durch die bereits erfolgte Identifizierung von 21 Goldlagerstätten eher ein Golddistrikt als nur ein Goldprojekt. Seine weitere Entwicklung kann Nova Minerals durch den Verkaufserlös von 18 Millionen US-Dollar nun systematisch und konsequent vorantreiben. Ein Vorteil dabei ist, dass durch den neuerlichen Geldzufluss, genügend Liquidität zur Bezahlung der anstehenden Arbeiten zur Verfügung steht. Den investierten Anlegern kann das nur recht sein, denn so wird die Entwicklung des Estelle-Golddistrikts vorangetrieben, ohne dass die Altaktionäre durch die Ausgabe neuer Aktien beständig verwässert werden. Auch davon können andere Goldexplorer nur träumen.

Gestein mit Spodumen-Mineralisierungen





Fortgeschrittenere Explorer, wie Nova Minerals, bergen zwar Risiken, aber auch hohe Gewinnchancen, und das im überaus spannenden Rohstoffsektor. Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Nova Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000NVA2

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )