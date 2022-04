Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der vergangenen Woche befestigte sich der globale Aktienmarktindex in EUR um +0,6%. Der S&P 500 stieg in EUR um +1,2%. Der Stoxx 600 gab um -0,2% nach. Der Nikkei 225 verlor in der letzten Woche in EUR -3,4%. Der Emerging Market Index tendierte leicht fester. Er legte in EUR um +0,5% zu. In der nächsten Woche startet die US-Berichtssaison mit den Banken-Ergebnissen für das erste Quartal. Die Erwartung für die Gewinnentwicklung der US-Banken in den nächsten 12 Monaten hat sich in den letzten Wochen wenig verändert. Die Prognose für die Gewinne/Aktie im 1Q ist hingegen moderat gesunken (-3,8% seit Jahresbeginn). Der globale Finanzsektor wird heuer einen negativen Beitrag zum erwarteten globalen Gewinnwachstum liefern. Das liegt am Faktum, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...