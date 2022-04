Das 2019 mit großen Ambitionen und Erfolgen gestartete Formel-1-Rennspiel F1 Delta Time ist Geschichte. Und die ausgegebenen Token auch - weitestgehend. Das Rennspiel F1 Delta Time wurde 2019 als Musterbeispiel für die erfolgreiche Integration von NFT-Assets in eine Spiel-Plattform gefeiert. F1 Delta Time war ordnungsgemäß durch die Formel 1 lizenziert, durfte sich also als offizielles F1-Spiel bezeichnen. Über eine Viertelmillion Dollar für einzelne "Rennwagen" gezahlt Die Monetarisierungsstrategie war naheliegend. So konnten Gamer nicht nur ...

