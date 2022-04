LONDON (dpa-AFX) - Die Klimabewegung Extinction Rebellion hat aus Protest gegen Investitionen in fossile Brennträger zentrale Straßen in London lahmgelegt. Hunderte Klima- und Umweltschützer versammelten sich am Samstag im Hyde Park, um ins Stadtzentrum zu marschieren und den Verkehr auf der Kreuzung zwischen den Einkaufsstraßen Regent und Oxford Street vorübergehend mit einem Sitzstreik zu blockieren. Dabei riefen sie Slogans wie "Save our planet" (Schützt unseren Planeten) und "Whose streets, our streets" (Wessen Straßen, unsere Straßen).

Später setzten sie sich am Trafalgar Square erneut auf die Straße, um eine Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas einzufordern. Nach Angaben der Bewegung soll es in den kommenden Tagen ähnliche Aktionen geben./trs/DP/stk