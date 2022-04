In der abgelaufenen Handelswoche stieg die Sanktionsdrehzahl gegen Russland weiter, während in den USA und Deutschland die Zinsen weiter anzogen. Die Aktienmärkte reagierten darauf mit einer durchzogenen Wochenbilanz, während der US-Dollar und der Schweizer Franken gegen den Euro wieder zulegen konnten. Sorgen bereiteten den Marktteilnehmern zunehmend die neuen Corona-Lockdowns in China, was auch auf den Ölpreis drückte. Die Edelmetalle beendeten die Handelswoche in diesem Umfeld überwiegend freundlich, wobei vor allem Palladium nach neuen Sanktionen gegen ...

