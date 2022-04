AUSTIN (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Produzent Tesla arbeitet in Zukunft Block (Square) und Blockstream zusammen, um Bitcoin mit Solarenergie in Texas zu schürfen. Blockstream und Block Inc. (Nasdaq: SQ), zuvor Square, beginnen mit dem Bau einer solar- und batteriebetriebenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...