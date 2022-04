Kurz vor dem Wochenende konnten die Märkte sich wieder etwas fangen und es gab einige Erholungsbewegungen zu sehen. Dank sich stabilisierender Ölpreise fanden die Börsianer neuen Mut, allerdings blieb es auf Wochensicht bei roten Vorzeichen. So mancher Titel konnte sich gegen die allgemein schlechte Stimmung aber erfolgreich wehren.Einer der größten Gewinner ist derzeit K+S (DE000KSAG888), wie am gestrigen Freitag der nächste Kurssprung beobachtet werden konnte. Mit einem Plus von satten 9,52 Prozent ging es bis auf 32,45 Euro aufwärts, was den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...