Die Einflussfaktoren auf DAX und Co sprechen für weiterhin labile Kurstendenzen. Ukraine-Krieg, Inflations- und Rezessionssorgen sowie steigende Zinsen drücken die Kauflaune. Immerhin haben die zuletzt gefallenen Rohölpreise die Inflationssorgen etwas gedämpft. Was in der neuen Börsenwoche die Kurse bewegen dürfte - der Wochenausblick. Die Verunsicherung bleibt vorerst groß. Schließlich ist ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht in Sicht und weitere Sanktionen sind möglich. Vor allem Maßnahmen ...

