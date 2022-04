Es gibt unzählige Bücher, die dir Tipps geben, wie du ein erfolgreicher Anleger werden kannst. Und die Grundbotschaft der meisten dieser Bücher lautet ganz simpel: Günstig kaufen, teuer verkaufen! Doch verstehst du eigentlich, was das bedeutet? Keine Sorge, wenn nicht. Denn heute möchte ich dir ein paar Grundlagen für einen erfolgreichen Start in die Geldanlage zeigen. Was ist eine Aktie? Wenn du Aktien kaufst, erwirbst du einen Anteil an einem Unternehmen. Genauso wie Unternehmer ein Unternehmen ...

