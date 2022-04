BYD (WKN: A0M4W9) profitiert in China so stark vom Elektroauto-Boom, wie es Tesla (WKN: A1CX3T) in den USA tut. Beide Aktien sind seit März 2020 deutlich gestiegen. BYD hat die Verbrenner-Produktion eingestellt BYD wird zukünftig noch stärker zur Tesla-Konkurrenz, denn das chinesische Unternehmen hat im März 2022 seine Verbrenner-Produktion eingestellt. Somit liegt nun die gesamte Konzentration auf der Entwicklung und Produktion von Hybrid- und reinen Elektrowagen (NEVs). Für Verbrenner stellt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...