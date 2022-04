Denkst du vielleicht darüber nach, wie du mehr aus deinem Vermögen machen kannst? Neben Aktien gibt es noch viele weitere Investments, die vermögende Menschen nutzen, um ihren Wohlstand zu mehren und ihn vor der Inflation zu schützen. Nur 5 % mehr Rendite sind kurzfristig kaum wahrnehmbar, führen aber langfristig zu einem großen Vermögensunterschied. So verwandeln sich 10.000 Euro in 50 Jahren bei 5 % Rendite in 114.674 Euro. Bei 10 % Rendite legen die Investments bereits auf 1.173.908 Euro und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...