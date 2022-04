Tutzing/München (ots) -Die in Wuppertal lebende Künstlerin Eilike Schlenkhoff hat den "PHÖNIX 2022 - Der Kunstpreis für Nachwuchskünstler:innen" gewonnen. Der Preis wird von der eurobuch GmbH seit 2005 gestiftet und erstmals in Kooperation mit dem Programm Werksviertel-Mitte Kunst in München vergeben. Er zeichnet Künstler:innen in den Sparten Malerei, Zeichnung, Skulptur und Papierarbeit aus."Es fasziniert, wie diese Künstlerin mit wenigen dynamischen Pinselstrichen aus abstrakter Malerei geradezu magisch gegenständliches Leben entstehen lässt. Vor einem diffusen Hintergrund, oft durch Farbverläufe strukturiert, wirbeln die munteren Formgebilde federleicht durch die Luft, scheinen zu fliegen. Mehr tut nicht Not, um die Impression von malerischer Raffinesse hervorzurufen," so die Begründung der Jury, zu der Dr. Jörg Restorff, (Kunsthistoriker, Berlin), Ursula von Rheinbaben (Künstlerin, Tutzing), Dr. Martina Taubenberger (Leiterin "Werksviertel-Mitte Kunst", München) und Christian Ude (Alt OB, München) gehören.Richard v. Rheinbaben, Initiator des PHÖNIX, ist mit der Entscheidung sehr zufrieden: "Mit Eilike Schlenkhoff hat die Jury eine Künstlerin gekürt, die genau in das Profil des PHÖNIX-Kunstpreises passt: emporstrebend, lokal erfolgreich, eindeutig wiedererkennbar und mit großer Perspektive!""Sehr erfreulich ist die Bandbreite und die insgesamt hohe Qualität der Einreichungen. Es muss uns nicht bange werden um die Zukunft der künstlerischen Szenen in Deutschland. 80% der Shortlist waren Frauen. Dies freut mich persönlich ganz besonders," so Dr. Martina Taubenberger."Ich kann kaum in Worte fassen, was das für mich bedeutet. Ich habe wirklich hart gearbeitet an meiner Kunst - besonders intensiv nochmal in den letzten zwei Jahren während der Pandemie. Dieser Preis ist die schönste Bestätigung für mich," so die glückliche Gewinnerin Eilike Schlenkhoff.PHÖNIX-Preisverleihung: 2. Juni 2022, whiteBOX Werksviertel-Mitte, MünchenPressekontakt:Angelika und Arno SchindelSchindelPR016099143907a.schindel@gmx.deOriginal-Content von: SchindelPR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161294/5193492